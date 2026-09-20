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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe ikas Eyüpspor Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR hakemi Ferenc Karako oldu!

        Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR hakemi Ferenc Karako oldu!

        Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında oynanacak maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 12:39 Güncelleme:
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        F.Bahçe - Eyüp maçına Macar VAR hakemi

        Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, saat 17.00’de Eyüpspor’u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Kerem İlitangil yapacak. Burak Pakkan da dördüncü hakem olacak.

        Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR koltuğunda Macar hakem Ferenc Karako oturacak. AVAR’da ise Bersan Duran görev yapacak.

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        #fenerbahçe
        #Eyüpspor
        #var
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