Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR hakemi Ferenc Karako oldu!

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe, saat 17.00’de Eyüpspor’u konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Kerem İlitangil yapacak. Burak Pakkan da dördüncü hakem olacak.

Fenerbahçe - Eyüpspor maçının VAR koltuğunda Macar hakem Ferenc Karako oturacak. AVAR’da ise Bersan Duran görev yapacak.