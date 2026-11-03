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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Barış Göktürk: Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir

        Barış Göktürk: Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa ettiğine dair çıkan iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden yalanladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 20:54 Güncelleme:
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        Barış Göktürk'ten istifa açıklaması!

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, istifa ettiğine dair haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

        Göktürk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

        "İstifa ettiğime ilişkin haberler doğru değildir. Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın elini rahatlatmak adına yönetim kurulumuzun tüm üyeleri istifa dilekçelerini kendisinin takdirine sunmuştur. Şahsımı ilgilendiren müstakil bir istifa kararı söz konusu değildir."

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