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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana: 3 - Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: 0 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Medicana: 3 - Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: 0 | MAÇ SONUCU

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        F.Bahçe Medicana set vermedi!

        Fenerbahçe Medicana, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında ağırladığı Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

        Salon: TVF Burhan Felek Vestel

        Hakemler: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

        Fenerbahçe Medicana: Kübra Akman, Arelya Karasoy Koçaş, Fedorovtseva, Ogbogu, Vargas, Hande Baladın (Castillo, Saliha Şahin, Melisa Özengin)

        Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Berrak Deniz Kakaşçı, Milanova, Zeynep Sena Güleryüz, Alonzo, Safronova, Sabriye Gönülkırmaz Dikmen (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef)

        Setler: 25-10, 25-15, 25-18

        Süre: 60 dakika (18, 20, 22)

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