Fenerbahçe Medicana'da Yiğit Gülmezoğlu kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Giriş: 16 Kasım 2026 - 14:36 Güncelleme:
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda Yiğit Gülmezoğlu kadro dışı bırakıldı.
Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu'nun, kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ