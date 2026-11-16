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        Haberler Spor Voleybol Fenerbahçe Medicana'da Yiğit Gülmezoğlu kadro dışı bırakıldı

        Fenerbahçe Medicana'da Yiğit Gülmezoğlu kadro dışı bırakıldı

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, Yiğit Gülmezoğlu'nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 14:36 Güncelleme:
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        F.Bahçe Medicana'da kadro dışı kararı!

        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda Yiğit Gülmezoğlu kadro dışı bırakıldı.

        Sarı-lacivertli kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın oyuncularından Yiğit Gülmezoğlu'nun, kulübümüzün ilkeleri çerçevesinde yönetim ve teknik heyetin ortak değerlendirmesi sonucunda kadro dışı bırakılmasına karar verilmiştir." denildi.

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