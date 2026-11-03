Fenerbahçe Tarfin: 71 - Valencia Basket: 73 | MAÇ SONUCU

Euroleague'de C Grubu 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ağırladığı İspanyol ekibi Valencia Basket'e 73-71 yenildi.

Sarı-lacivertliler, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Valencia Basket, ikinci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe Tarfin'de Lauren Betts'in 16 sayısı maçı kazanmaya yetmedi,

İspanyol ekibinde ise Alexis Peterson 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Milita Stalaucinskaite (Litvanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Stefan Stefanov (Bulgaristan)

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 2, Lacan 12, Pouye 6, Meesseman 9, Geiselsoder 2, Juskaite 6, Alperi Onar 2, Zeynep Gül, Allemand 5, Angloma 11, Betts 16

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Valencia Basket: Buenavida 5, Peterson 21, Araujo 6, Bibby 8, Carrera 9, Takacs-Kiss 2, Balogun 9, Borkowska 5, Pueyo 6, Suarez, Hernandez 2

1. Periyot: 22-23

Devre: 42-37

3. Periyot: 62-57

4. Periyot: 71-73