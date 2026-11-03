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        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Fenerbahçe Tarfin: 71 - Valencia Basket: 73 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 71 - Valencia Basket: 73 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, Euroleague'de C Grubu dördüncü maçında konuk ettiği İspanyol temsilcisi Valencia Basket'e 73-71 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        F.Bahçe Tarfin, Valencia'ya kaybetti!

        Euroleague'de C Grubu 4. haftasında Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol Takımı, ağırladığı İspanyol ekibi Valencia Basket'e 73-71 yenildi.

        Sarı-lacivertliler, bu sonuçla gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Valencia Basket, ikinci galibiyetini aldı.

        Fenerbahçe Tarfin'de Lauren Betts'in 16 sayısı maçı kazanmaya yetmedi,

        İspanyol ekibinde ise Alexis Peterson 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Milita Stalaucinskaite (Litvanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Stefan Stefanov (Bulgaristan)

        Fenerbahçe Tarfin: Anderson 2, Lacan 12, Pouye 6, Meesseman 9, Geiselsoder 2, Juskaite 6, Alperi Onar 2, Zeynep Gül, Allemand 5, Angloma 11, Betts 16

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        Valencia Basket: Buenavida 5, Peterson 21, Araujo 6, Bibby 8, Carrera 9, Takacs-Kiss 2, Balogun 9, Borkowska 5, Pueyo 6, Suarez, Hernandez 2

        1. Periyot: 22-23

        Devre: 42-37

        3. Periyot: 62-57

        4. Periyot: 71-73

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