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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Tarfin: 99 - Zalgiris: 80 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 99 - Zalgiris: 80 | MAÇ SONUCU

        EuroLeague'in 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 22:57 Güncelleme:
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        F.Bahçe Tarfin, Zalgiris'i farklı geçti!

        Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 5. haftasında ağırladığı Litvanya ekibi Zalgiris'i 99-80 mağlup etti.

        Bu sonuçla sarı-lacivertliler, ligdeki 4. galibiyetini elde etti. Zalgiris ise 3. kez mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ilk çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Sarı-lacivertli ekip, yakaladığı 15 sayılık seriyle (22-7) oyunun kontrolünü ele aldı ve rakibinin boyalı alana kolay girmesine izin vermedi. Melli'nin üç sayılık basketlerinin etkili olduğu ilk periyodu Fenerbahçe, 27-14 üstün tamamladı.

        İkinci periyoda 4 sayılık seriyle başlayan Zalgiris'e sarı-lacivertli takım, arka arkaya bulduğu üç sayılık basketlerle karşılık verdi: 36-18. Mücadelenin 15. dakikasında Fenerbahçe, farkı 22 sayıya çıkarırken (42-20) konuk ekip oyuna girmekte zorlandı. Zalgiris, çeyreğin kalan bölümünde Edwards ile öne çıkıp farkı 7 sayıya kadar indirdi. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 50-43 önde gitti.

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        Fenerbahçe, Shields'ın dış atıştan bulduğu basketle 23. dakikaya 56-47 üstün girdi. Key'in boyalı alanda etkili olduğu bölümde sarı-lacivertli ekip, oyunun kontrolünü tekrardan ele geçirdi. 29'uncu dakikada Baldwin'in basketiyle fark tekrardan 20 sayıya kadar yükseldi: 75-55. Fenerbahçe Tarfin, üçüncü periyodu 78-56 önde bitirdi.

        Son çeyrekte de farkın erimesine izin vermeyen sarı-lacivertliler, tamamında üstün oynadığı mücadeleyi 99-80 kazandı.

        Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

        Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ), Anne Panther (Almanya)

        Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 6, Horton-Tucker 7, Forrest 4, Key 15, Shields 17, Melli 10, Larkin 5, Bingham 5, Baldwin 6, Clyburn 14, Sargiunas 7, Juzang 3

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        Zalgiris: Edwards 20, Lee 4, Sleva 6, Valanciunas 8, Ulanovas 5, Brown 7, Tubelis, Lo, Blazevic 4, Grigonis 8, Butkevicius 4, Sirvydis 8, Tubelis 6

        1. Periyot: 27-14

        Devre: 50-43

        3. Periyot: 78-56

        4. Periyot: 99-80

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