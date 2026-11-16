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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'de LDLC Asvel'i konuk edecek

        Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'de LDLC Asvel'i konuk edecek

        Fenerbahçe Tarfin, Euroleague'in 12. haftasında Fransız ekibi LDLC Asvel'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        F.Bahçe Tarfin'in konuğu LDLC Asvel!

        Euroleague'in 12. haftasında Fenerbahçe, Fransız temsilcisi LDLC Asvel'i ağırlayacak.

        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

        Avrupa erkek basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 11 maça çıkan sarı-lacivertliler, 7 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Fenerbahçe, haftaya puan tablosunun 7. sırasında girdi.

        Ligdeki son iki maçtan mağlup ayrılan Fransız ekibi 4 galibiyet ve 7 yenilgiyle 15. sırada yer alıyor.

        İki takım bugüne kadar Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe tüm maçlarda rakibini mağlup etmeyi başardı.

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