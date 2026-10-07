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        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Tarfin kupasını kaldırdı

        Fenerbahçe Tarfin kupasını kaldırdı

        Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Fenerbahçe Tarfin, düzenlenen törende kupayı kaldırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 23:00 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Tarfin kupasını kaldırdı

        Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından rakibini yenerek son 4 sezonda 3. kez kupanın sahibi olan sarı-lacivertli ekipte teknik heyet, oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı.

        Karşılaşmanın ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Fenerbahçeli basketbolculara madalyaları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Mersin Valisi Atilla Toros, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa ve diğer ilgililer tarafından verildi.

        Kupayı da FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa tarafından alan sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

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        Maçın en değerli oyuncusu seçilen sarı-lacivertli basketbolcu Emma Meesseman da törende madalyasını aldı. Meesseman'a ödülünü FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak verdi.

        Törende Çimsa ÇBK Mersin'e de ikincilik madalyası takdim edildi.

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak iki takımın oyuncularını tebrik etti.

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