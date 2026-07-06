Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonu ABD

        FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası şampiyonu ABD

        FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın final maçında ABD, Sırbistan'ı 107-81 mağlup ederek şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 00:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        FIBA U17 Dünya Kupası şampiyonu ABD!

        ABD, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası'nın final maçında Sırbistan'ı 107-81 yenerek şampiyonluğa uzandı.

        Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvanın finalinde ABD ile Sırbistan, altın madalya için karşı karşıya geldi.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadeleye etkili başlayan ABD, ilk çeyreği 30-19 üstün tamamlamasının ardından soyunma odasına da 57-45 önde gitti.

        İkinci yarıda üstün oyununa devam eden ABD, üçüncü çeyreğini 81-61 önde tamamladığı maçı 107-81 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

        KUPAYI FIBA BAŞKANI ŞEYH SAUD ALİ THANI VERDİ

        ABD 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı, düzenlenen törenle kupasını aldı.

        REKLAM

        Organizasyonda şampiyonluğa ulaşan ABD'ye kupasını Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Şeyh Saud Ali Al Thani takdim etti.

        ABD'li basketbolcular, kupayı kaldırmalarının ardından büyük bir sevinç yaşadı.

        ÖMER KUTLUAY, TURNUVANIN EN İYİ BEŞİNE SEÇİLDİ

        Türkiye'nin oyuncularından Ömer Kutluay, turnuvanın en iyi beşine seçildi.

        Final maçının ardından açıklanan en iyi beşte Kutluay'ın yanı sıra ABD'den Joaquim Boumtje Boumtje ile Beckham Black, Avustralya'dan Luke Paul ve Sırbistan'dan Nikola Kusturica yer aldı.

        Ayrıca "Turnuvanın en değerli oyuncusu" ödülünü de ABD'li basketbolcu Joaquim Boumtje Boumtje kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Yaşamaz' denilen kedi, denizde yüzdü, Uludağ'da kayak keyfi yaptı

        Bursa'da FİP hastalığına yakalanan ve yaşama şansı çok düşük olduğu söylenen "Başkan" isimli kedi, sahibinin büyük fedakarlığıyla hayata tutundu. Tedavi masraflarını karşılayabilmek için atını satan Şule Özcan'ın duygulanarak anlattığı mücadele, bugün Başkan'ın denizde yüzdüğü ve Uludağ'da kar üzeri...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Beyaz Saray duyurdu: Trump'ın Türkiye programı
        Balıkesir'de orman yangını!
        Balıkesir'de orman yangını!
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        "Bu ülkede birlik ve beraberlik hakim olacak"
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        Ankara'da NATO Zirvesi hareketliliği başladı
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        İran'dan yeni açıklama: ABD ile barışımız yok
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Salih Özcan'da mutlu sona ulaştı!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Kırkpınar'da Başpehlivan Erkan Taş!
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Yasak dinlemediler! Acı haber peş peşe geldi
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Italiano'dan transfer açıklaması!
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Ünlü şarkıcı Tokyo'da depreme yakalandı
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        Galatasaray'da kanat harekâtı!
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        19 yıllık cinayet aydınlatıldı: 6 tutuklama
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        Galatasaray'dan Marmoush bombası!
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk TV'de açıklamalar
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Mert Hakan'ın sözleşmesi uzatıldı!
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        Bu çeşme 237 yıldır neden akmıyor?
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        İklim değişikliği halk sağlığını da tehdit ediyor
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Yeni statü sembolü: Kara lastik
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Hamaney için Tahran'da cenaze namazı kılındı
        Bodrum aşıkları
        Bodrum aşıkları