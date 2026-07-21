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        Haberler Spor Basketbol FIBA, basketbolda kural değişikliklerine gitti

        FIBA, basketbolda kural değişikliklerine gitti

        Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), basketbolda bazı kural değişikliklerine gitti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:25 Güncelleme:
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        Basketbolda kural değişikliği!

        FIBA'dan yapılan açıklamada, 1 Ekim'de yürürlüğe girecek kural değişikliklerinin; antrenör, oyuncu, hakem ve uzmanlardan oluşan "FIBA ​​Kural Danışma Grubu" tarafından önerildiği belirtildi.

        Yeni kuralların, daha sonra FIBA ​​Teknik Komisyonu tarafından değerlendirildiği ve FIBA ​​Merkez Kurulu tarafından da onaylandığı aktarıldı.

        Değişiklikler arasında en dikkati çeken düzenlemelerden biri, teknik faul kuralındaki değişiklik oldu. Yeni kurallara göre teknik fauller, niteliği ve ciddiyet derecesine göre iki farklı kategoriye ayrılacak. Bunlardan biri oyuncunun diskalifiye edilmesine yol açabilecek nitelikte olurken diğeri diskalifiyeye neden olmayacak.

        Ayrıca, görüntü üzerinden pozisyon incelemesine ilişkin iki değişikliğe gidildiği de bildirildi. Açıklamada, "Maçın herhangi bir anında, bir faulün ardından verilen çembere temas (goaltending) veya çembere müdahale (basket interference) ihlalinin Anında Tekrar Sistemi (Instant Replay System-IRS) ile incelenmesine izin verilecek." denildi. Önceki kuralın yeterince dengeli bir disiplin sistemi sunmaması nedeniyle bu değişikliğe gidildiği aktarıldı.

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        Açıklamada bu konudaki diğer önemli değişiklikle ilgili ise "Dördüncü periyodun son 2 dakikası ile tüm uzatma periyotlarında, kenardan top oyuna sokulurken savunma takımının yaptığı faul anında topun hala oyuna sokan oyuncunun elinde olup olmadığının Anında Tekrar Sistemi (IRS) ile incelenmesine izin verilecek." ifadeleri kullanıldı.

        - "Şut hareketi" tanımına düzenleme

        FIBA, oyuncuların kuralları manipüle ederek haksız faul almasının önüne geçmek amacıyla "şut hareketi" tanımını yeniden düzenledi.

        Yeni düzenlemeyle, özellikle hücum oyuncularının temas aldıktan sonra şut atıyormuş gibi davranarak faul almaya çalışmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

        Buna göre bir hareketin "şut eylemi" olarak kabul edilebilmesi için topa sahip oyuncunun, potaya şut atma niyetiyle omuzlarını ve kollarını yukarı doğru kaldırma hareketini başlatmış olması gerekecek.

        - Sportmenlik dışı faul kavramı ikiye ayrıldı

        Yeni kurallara göre sportmenlik dışı faul anlayışında da değişikliğe gidilecek.

        Getirilen kurallarla birlikte "sportmenlik dışı faul" kavramı kaldırılarak yerine "engelleme faulü" ve "ağır faul" tanımları getirilecek.

        FIBA, bu değişikliğin daha orantılı cezaların uygulanmasını sağlamak, taktiksel amaçla yapılan oyun durdurmalarını tehlikeli temaslardan daha net ayırmak ve oyuncuların otomatik olarak daha ağır disiplin yaptırımlarıyla karşılaşma ihtimalini azaltmak amacıyla yapıldığını açıkladı.

        Yeni kurallar kapsamında basketbolcuların çoraplarının görünür olmasına ilişkin zorunluluk da kaldırılırken modern pazarlama ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla çizgi renkleri ve saha işaretlemeleri konusunda daha fazla esneklik tanınacağı da vurgulandı.

        Ayrıca, FIBA'nın Ağustos ayında ulusal federasyonlara yönelik bir dizi çevrim içi seminer düzenleyeceği ve bu kuralların güncellenmiş halinin Eylül ayında yayımlanacağı aktarıldı.

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