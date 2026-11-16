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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Kayserispor FIFA'dan karar çıktı! Kayserispor, Lionel Carole'e 180 bin euro ödeyecek

        FIFA'dan karar çıktı! Kayserispor, Lionel Carole'e 180 bin euro ödeyecek

        Metro Holding Kayserispor ile eski oyuncusu Lionel Carole arasındaki davada karar çıktı. FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Kayserispor'un tecrübeli oyuncuya 4 ayrı alacağından dolayı toplam 180 bin Euro ödenmesine karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 16:57 Güncelleme:
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        Kayserispor, Carole'e 180 bin euro ödeyecek

        FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi, Metro Holding Kayserispor ile eski oyuncusu Lionel Carole arasındaki alacak davasında kararını verdi. FIFA, tecrübeli savunma oyuncusuna 4 ayrı alacağından dolayı toplam 180 bin Euro ödenmesine karar verdi.

        Sarı-kırmızılı takımdan yapılan yazılı açıklamada, “FIFA Uyuşmazlık Çözüm Dairesi tarafından, 2025-2026 sezonunda kulübümüzde forma giyen Lionel Jules Carole’ün söz konusu sezona ilişkin ücret alacakları nedeniyle kulübümüz aleyhine açtığı davada karar verilmiştir. 12 Kasım 2026 tarihli kararla, 2025-2026 sezonuna ait dört ayrı ücret alacağı kapsamında toplam 180.000 Euro net ana para ve ilgili tarihlerden itibaren işleyecek yıllık %5 faizin ödenmesine hükmedilmiştir. Kararda, kulübümüz aleyhine ayrıca herhangi bir para cezasına veya yargılama giderine hükmedilmemiştir. Belirlenen tutarın yasal süresi içerisinde ödenmemesi hâlinde, futbolcunun talebi üzerine transfer tescil yasağı yaptırımının uygulanabileceği belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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        #Lionel Carole
        #kayserispor
        #FIFA
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