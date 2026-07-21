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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Milletler Ligi finallerinde 8. kez sahneye çıkıyor

        Filenin Sultanları, Milletler Ligi finallerinde 8. kez sahneye çıkıyor

        Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerinde Kanada maçıyla birlikte 8. kez sahaya çıkmış olacak. Ay-yıldızlı ekip, Kanada maçını kazanması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:40 Güncelleme:
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        Sultanlar'ın hedefi yarı final!

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) finallerinde üstüste 8. kez boy gösterecek.

        Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz'a kadar devam edecek final etabında Türkiye, ABD, İtalya, Brezilya, Kanada, Japonya, Hollanda ile ev sahibi kontenjanından Çin yer alacak.

        Organizasyonun ilk haftasında Brezilya etabında Dominik Cumhuriyeti ile Bulgaristan'ı yenen ay-yıldızlı takım, Hollanda ve İtalya karşısında mağlubiyet yaşadı.

        Ankara'da düzenlenen ikinci etapta Almanya, Belçika, Fransa ve Çin ile karşılaşan milli takım, dört maçını da kazanarak etabı yenilgisiz tamamladı.

        Japonya'daki etapta Polonya, Japonya ve Tayland'ı mağlup eden milliler, ABD'ye yenildi.

        Türkiye, lig etabını 18 takım arasında 4. tamamladı.

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        Ev sahibi Çin'in doğrudan katılım hakkına sahip olması nedeniyle sıralamadaki ilk 7 takımın final etabına yükseldiği organizasyonda ay-yıldızlılar ile ABD, İtalya, Brezilya, Kanada, Japonya ve Hollanda mücadele edecek.

        VNL'de 2018 yılında ikinci olan Türkiye, 2021 yılında bronz madalya alırken 2023 yılında şampiyon oldu.

        Milli takımın organizasyon tarihinde aldığı dereceler şu şekilde:

        Sezon Derecesi Şehir
        2018 İkinci Nanjing/Çin
        2019 Dördüncü Nanjing/Çin
        2021 Üçüncü Rimini/İtalya
        2022 Dördüncü Ankara/Türkiye
        2023 Birinci Arlington/ABD
        2024 Altıncı Bangkok/Tayland
        2025 Altıncı Lodz/Polonya

        RAKİP KANADA

        Türkiye'nin VNL çeyrek finalindeki rakibi, 2017-2022 yıllarında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı çalıştıran ve 2008'den bu yana VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörlüğünü üstlenen Giovanni Guidetti yönetimindeki Kanada oldu.

        Milliler, organizasyon tarihinde ilk kez finallere yükselen ve lig etabını 9 galibiyetle 5. tamamlayan Kanada ile VNL'de oynadığı 4 karşılaşmayı da galip tamamladı.

        Ay-yıldızlı ekip, 23 Temmuz TSİ 11.00'de oynanacak maçı kazanması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        KADRO

        Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takımın çeyrek final maç kadrosunda şu isimler bulunuyor:

        Pasör: Cansu Özbay, Dilay Özdemir, Elif Şahin

        Pasör çaprazı: Defne Başyolcu, Melissa Vargas

        Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek

        Orta oyuncu: Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Sinead Jack Kısal, Zehra Güneş

        Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge

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