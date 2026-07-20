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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası 2026 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya kupasını kaldırdı

        2026 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya kupasını kaldırdı

        Arjantin'i 1-0 mağlup eden İspanya, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupasına kavuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 02:25 Güncelleme:
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        2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından düzenlenen kupa töreninde madalyalar ve bireysel ödüller sahiplerini buldu. Şampiyonluk kupasını İspanya'nın efsane futbolcularından Sergio Ramos sahaya getirdi.

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        Kupa seremonisine ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino katıldı. İlk olarak finali yöneten Sloven hakem Slavko Vincic ile yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic, dördüncü hakem Adham Makhadmeh ile yedek yardımcı hakem Mohammad Al-Kalaf madalyalarını aldı.

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        Hakem ekibinin ardından turnuvanın bireysel ödülleri sahiplerini buldu. En iyi genç oyuncu ödülünü İspanya'dan Pau Cubarsi kazanırken, Altın Eldiven ödülünün sahibi İspanyol kaleci Unai Simon oldu.

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        Turnuvanın en iyi oyuncusuna verilen Altın Top ödülünü ise Rodri aldı. Öte yandan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığını 10 golle Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappe elde etti. Asist krallığında ise 7 asistle Michael Olise zirvede yer aldı.

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        Daha sonra Arjantinli futbolcular ikincilik madalyalarını, İspanyol futbolcular ise şampiyonluk madalyalarını ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun elinden aldı.

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        Seremoninin sonunda Donald Trump ile Gianni Infantino, şampiyonluk kupasını İspanya kaptanı Rodri'ye takdim etti. Rodri'nin kupayı takım arkadaşlarıyla birlikte havaya kaldırmasıyla İspanyollar büyük sevinç yaşadı.

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