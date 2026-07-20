2026 Dünya Kupası Şampiyonu İspanya kupasını kaldırdı

Kupa seremonisine ABD Başkanı Donald Trump ile FIFA Başkanı Gianni Infantino katıldı. İlk olarak finali yöneten Sloven hakem Slavko Vincic ile yardımcı hakemler Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic, dördüncü hakem Adham Makhadmeh ile yedek yardımcı hakem Mohammad Al-Kalaf madalyalarını aldı.