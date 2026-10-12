Cristiano Ronaldo: Ben gelmiş geçmiş en iyisiyim
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, kendi kariyeriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gelmiş geçmiş en başarılı futbolcu olduğunu belirten 41 yaşındaki oyuncu, "Her şey doğal akışında gerçekleşmeli. 920, 925 ya da 930 gol atayım fark etmez; ben gelmiş geçmiş en iyisiyim, nokta. Konu gol atmak olduğunda rakamlar zaten ortada. 1000 gole ulaşırsam harika olur ancak sürekli bu hedefe ulaşmak zorunda olduğumu söylemeyeceğim." dedi.
Giriş: 12 Ekim 2026 - 15:52 Güncelleme:
1
2
3