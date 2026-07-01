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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI | Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maçı canlı izle

        DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI | Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maçı canlı izle

        2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu karşılaşmaları başladı. Son 16'ya yükselmek için sahaya çıkan takımlar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sürpriz sonuçların da yaşandığı eleme turunda, kalan maçlarla birlikte heyecanın daha da artması bekleniyor. Peki, Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-07-01 11:44:30 Güncelleme:
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        1

        2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu karşılaşmaları başladı. Son 16’ya yükselmek için sahaya çıkan takımlar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sürpriz sonuçların da yaşandığı eleme turunda, kalan maçlarla birlikte heyecanın daha da artması bekleniyor. Peki, Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        BELÇİKA - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026 Dünya Kupası son 32 turunda Belçika ile Senegal karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, 1 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak.

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        BELÇİKA - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Belçika ile Senegal arasında oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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