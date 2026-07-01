DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARI | Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dünya Kupası maçı canlı izle

2026 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Grup aşamasının tamamlanmasının ardından son 32 turu karşılaşmaları başladı. Son 16’ya yükselmek için sahaya çıkan takımlar, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sürpriz sonuçların da yaşandığı eleme turunda, kalan maçlarla birlikte heyecanın daha da artması bekleniyor. Peki, Belçika - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.