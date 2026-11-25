Galatasaray'da Deniz Gül ameliyat edilecek!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı Deniz Gül'ün golüyle 1-0 mağlup etti. Golü kaydettiği sırada burnundan yaralanan genç santrfor, ameliyat edilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederken golü kaydeden isim Deniz Gül'dü...
22 yaşındaki santrfor kafa golünü kaydettiği sırada Nicolas Jackson'ın ayağı burnuna geldi ve kanama oluştu.
Kenarda aldığı tedavinin ardından genç forvet oyuna bandajla devam etti.
BURNUNDA KIRIK ŞÜPHESİ
Deniz Gül'ün burnunda ciddi bir yaralanma ve kırık şüphesi olduğu ortaya çıkarken, ilk etapta dikiş atıldı.
AMELİYAT EDİLECEK
Deniz Gül'ün burnundan en kısa sürede küçük çaplu cerrahi operasyon geçireceği ve sonrasında antrenmanlara katılabileceği öğrenildi.
NICOLAS JACKSON: KIRMIZI KART GÖRMEYİ DÜŞÜNDÜM
Pozisyonun içinde olan Nicolas Jackson da, o anlarla ilgili konuştu ve kırmızı kart görmeyi düşündüğünü dile getirdi.
Senegalli forvet, "O an için kırmızı kart görmeyi düşündüm ve gülmeye başladım çünkü öyle olabilirdi. Topu göğsümle kontrol ettiğim anda, topu uzaklaştırmaya çalıştım ama Deniz Gül topu Zion Suzuki'nin üzerinden kafayla geçecek kadar zekiydi ve sonunda botum yüzüne çarptı. Kan aktı, sinirli hissettim çünkü bu kasıtlı değildi ve onun için çok üzgünüm. Sanırım kırmızı kart almadım çünkü kasıtlı bir hareket değildi." şeklinde konuştu.