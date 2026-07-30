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        Galatasaray'da Bruno Fernandes seferberliği!

        Galatasaray'da transferdeki sessizliğin nedeninin Bruno Fernandes olduğu ortaya çıktı... Sarı-kırmızılılar Portekizli 10 numara için tüm imkanlarını seferber ediyor.

        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 10:29 Güncelleme:
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        Galatasaray, transferde geç kaldığı için eleştiriler ayyuka çıktı. Fakat hem yönetim hem de teknik heyet paniğe kapılmış değil.

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        Okan Buruk, “En iyi oyuncular için bazen beklemeniz gerekiyor. Bu sebeple gecikiyoruz” derken; Cimbom’da transferi yavaşlatan Bruno Fernandes oldu.

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        Manchester United forması giyen Portekizli yıldızı bitirmek için kesenin ağzını açan yönetim, bir süre daha B planına geçmeme kararı aldı.

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        Bruno Fernandes için 15 milyon Euro’ya kadar çıkan sarı-kırmızılılar, 20 milyon Euro’yu aşan maaş talebini de karşılamaya hazır.

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        Manchester United ile kontrat yenileme görüşmeleri yürüten Portekizli 10 numara henüz kararını vermedi.

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        M.United tarafını 40 milyon Euro’ya bitirmek isteyen Galatasaray, Fernandes’i birkaç hafta daha bekleyecek.

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        Transferden olumlu sonuç çıkmaması halinde alternatif isimlerle görüşmeler hız kazanacak.

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