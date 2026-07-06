Davinson Sanchez'e Çizme kancası!
Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda son 16 turunu gören Davinson Sanchez, Avrupa medyasının manşetlerinden inmiyor.
Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkat çekiyor...
Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'nda sergilediği grafikle birçok takımın transfer listesine girmiş durumda...
20 MİLYON EURO'YA RET
İtalyan basını, deneyimli stoperle ilgilenen takımları sürekli gündeme taşırken, Como'nun 30 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a yapacağı iddia edilen 20 milyon Euro'luk teklif sarı-kırmızılı idareciler tarafından 'ciddi' bulunmadı.
Tecrübeli defans oyuncusunu elden çıkarmak istemeyen ve gelen hamlelere mesafeli duran Aslan, bonservis taban fiyatını 30 milyon Euro olarak belirledi.
Como’nun kafasındaki fiyatın ise 18 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.
Davinson Sanchez’in 5 milyon Euro’ya yaklaşan yıllık ücreti nedeniyle Como’nun 18 milyon Euro’luk bonservis bedelinin üzerine çıkmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
Bu sırada Çizme'de Inter iddiaları da alevlendi; Milano devinin, turnuva performansını yakından izlediği Davinson için İstanbul'da bir randevu talep ettiği öne sürüldü.
Galatasaray ise Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı ikilisini ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde bozacak.