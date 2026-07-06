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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez'e Çizme kancası!

        Davinson Sanchez'e Çizme kancası!

        Kolombiya formasıyla Dünya Kupası'nda son 16 turunu gören Davinson Sanchez, Avrupa medyasının manşetlerinden inmiyor.

        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 14:22 Güncelleme:
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        Davinson Sanchez, Kolombiya Milli Takımı'ndaki performansıyla dikkat çekiyor...

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        Tecrübeli oyuncu, Dünya Kupası'nda sergilediği grafikle birçok takımın transfer listesine girmiş durumda...

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        20 MİLYON EURO'YA RET

        İtalyan basını, deneyimli stoperle ilgilenen takımları sürekli gündeme taşırken, Como'nun 30 yaşındaki futbolcu için Galatasaray'a yapacağı iddia edilen 20 milyon Euro'luk teklif sarı-kırmızılı idareciler tarafından 'ciddi' bulunmadı.

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        Tecrübeli defans oyuncusunu elden çıkarmak istemeyen ve gelen hamlelere mesafeli duran Aslan, bonservis taban fiyatını 30 milyon Euro olarak belirledi.

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        Como’nun kafasındaki fiyatın ise 18 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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        Davinson Sanchez’in 5 milyon Euro’ya yaklaşan yıllık ücreti nedeniyle Como’nun 18 milyon Euro’luk bonservis bedelinin üzerine çıkmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

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        Bu sırada Çizme'de Inter iddiaları da alevlendi; Milano devinin, turnuva performansını yakından izlediği Davinson için İstanbul'da bir randevu talep ettiği öne sürüldü.

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        Galatasaray ise Davinson Sanchez - Abdülkerim Bardakcı ikilisini ancak yüksek bir teklif gelmesi halinde bozacak.

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