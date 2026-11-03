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        Galatasaray-Stuttgart maçında tansiyon yükseldi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray-Stuttgart maçının 37. dakikasında Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav arasında tansiyon yükseldi ve saha bir anda karıştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 21:55 Güncelleme:
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Galatasaray-Stuttgart maçında tansiyon yükseldi...

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        Barış Alper Yılmaz ile Chris Führich'in ikili mücadelesinin ardından Deniz Undav'ın Barış Alper'i itmesiyle saha karıştı.

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        Karşılaşmanın hakemi Chris Kavanagh, yaşanan gerginliğin ardından Barış Alper Yılmaz ve Deniz Undav'a sarı kart gösterdi.

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