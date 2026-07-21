Gabriel Sara'ya Aston Villa ve Newcastle United ilgisi!
Galatasaray'da geçen sezon sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen Gabriel Sara'ya Premier Lig ekipleri talip oldu. İngiliz basını, Aston Villa ve Newcastle United'ın, Sara ile yakından ilgilendiğini yazdı.
Galatasaray'da formasıyla geçen sezon özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Gabriel Sara için flaş bir iddia ortaya atıldı.
PREMIER LİG KANCASI
İngiliz basınından TEAMtalks'un haberine göre; Aston Villa ve Newcastle United, Brezilyalı orta sahanın temsilcileriyle temasa geçti.
GALATASARAY 25 MİLYON STERLİN BEKLİYOR
Galatasaray, bütçe yaratmak için Sara'yı 25 milyon sterlin civarında bir bedelle elden çıkarmaya sıcak bakıyor.
SARA ADA'YA DÖNMEYE RAZI
Daha önce İngiltere'de Norwich City forması giyen 27 yaşındaki futbolcunun, İngiltere Premier Lig'de oynamaya olumlu baktığı öğrenildi.
NAPOLI DE LİSTEYE EKLEDİ
Oyuncuyla ilgilenen diğer bir takımın ise İtalya temsilcisi Napoli olduğu ifade edildi. Serie A ekibinin de Sara'nın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
RESMİ TEKLİF BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılı yönetime henüz resmi bir teklif ulaşmadı. Ancak 25 milyon sterlinlik beklenti karşılanırsa transferin önü açılacak.