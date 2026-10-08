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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İspanya İtalya Fenerbahçe Jose Mourinho'dan hakem itirafı! "Türkiye'de büyük bir skandal vardı"

        Jose Mourinho'dan hakem itirafı! "Türkiye'de büyük bir skandal vardı"

        Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, İtalyan basınına konuştu. Türkiye'deki hakem konusuna değinen Mourinho, Fenerbahçe dönemi hakkında da açıklamalarda bulundu.

        Giriş: 08 Ekim 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        Real Madrid'in deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, yaptığı açıklamalarda dikkatleri üzerine çekti.

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        İtalyan basınından Corriere dello Sport'un YouTube kanalına konuşan Portekizlik teknik adam, Türk futbolundaki hakem sorununa ve Fenerbahçe dönemine de değindi.

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        "TÜRKİYE'DE BÜYÜK BİR SKANDAL VARDI"

        "Hakemlerle ilgili sorununuz nedir?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Hakemler mi? Sorunun ben olduğumu düşünmüyorum. Bence mesele, belirli bir kulübe geldiğim döneme bağlı şanssızlık. Burada, Real Madrid'de, Negreira davasının önemli yıllarını yaşadım. Bunu kimse bilmiyordu ama biz yaşadık ve bedelini ödedik. Şimdi biliniyor. Sonra Türkiye'de büyük skandal vardı. Sık sık bu tür durumların içinde bulundum." dedi.

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        Roma'nın başında bulunduğu dönemde Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya gelen Jose Mourinho, kupayı penaltı atışlarında kaybetmişti.

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        Zorlu mücadeleyi şu anda MHK'nın Elit Hakem Direktörü olan Anhony Taylor yönetirken, Mourinho ise İngiliz hakemi yoğun şekilde eleştirmişti.

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        "BUGÜN TÜRKİYE'DEKİ HAKEMLERİN BAŞINDAKİ İSİM HAPSE GİRDİ"

        Corriere dello Sport muhabirinin "Budapeşte'deki finalin ardından Anthony Taylor şu anda Türkiye'de hakemlerin başında" demesi üzerine ise Jose Mourinho, "Bugün Türkiye'deki hakemlerin başındaki isim hapse girdi." yanıtını verdi.

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        "ORADA KENDİMİ HER ZAMAN EVİMDE HİSSETTİM"

        Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme değinen Jose Mourinho, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım. Orada kendimi her zaman evimde hissettim. Fenerbahçe'nin başına geçtiğimde Arda Güler'in Real Madrid'e transfer süreci çoktan bitmişti. Tesisleri ziyarete geldiğinde selamlaştık ve daha o andan itibaren onda sıra dışı bir ışık olduğunu gördüm. Real Madrid'e geldiğimde daha ilk antrenmanda Arda'yı izlediğimde çok daha büyülendim. Arda sadece yarının değil, bugünün ve geleceğin oyuncusu. Modern bir orta sahadan ne bekliyorsanız hepsini sahaya yansıtabiliyor ve etrafında bir takım kurmanıza imkan tanıyor." dedi.

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        #jose mourinho
        #real madrid
        #fenerbahçe
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