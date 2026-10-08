Jose Mourinho'dan hakem itirafı! "Türkiye'de büyük bir skandal vardı"

"ORADA KENDİMİ HER ZAMAN EVİMDE HİSSETTİM"

Fenerbahçe'yi çalıştırdığı döneme değinen Jose Mourinho, "Fenerbahçe'nin benim için özel bir yeri var ancak orada sadece 13-14 ay kaldım. Orada kendimi her zaman evimde hissettim. Fenerbahçe'nin başına geçtiğimde Arda Güler'in Real Madrid'e transfer süreci çoktan bitmişti. Tesisleri ziyarete geldiğinde selamlaştık ve daha o andan itibaren onda sıra dışı bir ışık olduğunu gördüm. Real Madrid'e geldiğimde daha ilk antrenmanda Arda'yı izlediğimde çok daha büyülendim. Arda sadece yarının değil, bugünün ve geleceğin oyuncusu. Modern bir orta sahadan ne bekliyorsanız hepsini sahaya yansıtabiliyor ve etrafında bir takım kurmanıza imkan tanıyor." dedi.