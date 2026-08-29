Mostafa Mohamed, Konyaspor'la anlaştı!
Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed, Türkiye'ye geri dönüyor... Mısırlı forvetin transferi konusunda Nantes ile Konyaspor anlaşmaya vardı.
Giriş: 29 Ağustos 2026 - 12:03 Güncelleme:
1
Galatasaray'da 1.5 yıl top koşturduktan sonra Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed, Türkiye'ye geri dönüyor...
2
KONYASPOR ANLAŞMA SAĞLADI
28 yaşındaki santrforun transferi konusunda Tümosan Konyaspor, Fransız temsilcisiyle anlaşmaya vardı.
3
750 BİN EURO ÖDENECEK
Transfer için Nantes'la 750 bin Euro karşılığında anlaşan yeşil-beyazlılar, bu meblağı 3 taksitte ödeyecek.