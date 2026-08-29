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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Tümosan Konyaspor Mostafa Mohamed, Konyaspor'la anlaştı!

        Mostafa Mohamed, Konyaspor'la anlaştı!

        Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen Mostafa Mohamed, Türkiye'ye geri dönüyor... Mısırlı forvetin transferi konusunda Nantes ile Konyaspor anlaşmaya vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 12:03 Güncelleme:
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        Galatasaray'da 1.5 yıl top koşturduktan sonra Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a transfer olan Mostafa Mohamed, Türkiye'ye geri dönüyor...

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        KONYASPOR ANLAŞMA SAĞLADI

        28 yaşındaki santrforun transferi konusunda Tümosan Konyaspor, Fransız temsilcisiyle anlaşmaya vardı.

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        750 BİN EURO ÖDENECEK

        Transfer için Nantes'la 750 bin Euro karşılığında anlaşan yeşil-beyazlılar, bu meblağı 3 taksitte ödeyecek.

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        KRAMER GİDERSE...

        Transferin resmen açıklanması Sloven ekibi Celje ile anlaşan Blaz Kramer'in sağlık kontrollerinden sorunsuz geçmesi bekleniyor...

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        Mostafa Mohamed geçtiğimiz sezon Nantes'ta 24 maça çıkarken 4 gollük katkı sağladı ve 1.151 dakika sahada kaldı.

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        #galatasaray
        #Nantes
        #konyaspor
        #mostafa mohamed
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