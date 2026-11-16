Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Emirhan Topçu: Sergen hocanın bize iyi geleceğini düşünüyorum!

        Emirhan Topçu: Sergen hocanın bize iyi geleceğini düşünüyorum!

        A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve grubu puansız tamamladı. Milli futbolcumuz Emirhan Topçu maçın ardından, "Sergen hocanın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki kamplarda göreceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 01:43 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hocanın bize iyi geleceğini düşünüyorum"

        A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’taki son maçında deplasmanda Fransa'ya 2-1 mağlup oldu ve grubu puansız tamamladı. Maçın ardından milli futbolcu Emirhan Topçu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maçta güzel pozisyonlar bulduklarını dile getiren Emirhan Topçu, “Bugün sonuçta deplasmanda oynadık. Bence deplasmana göre ve önceki maçlarımıza göre gayet pozisyonlar bulduk. Güzel pozisyonlar bulduk, gol de attık. Şanssızlıktı yani. 2-1 bitti, güzel mücadele ettik. Şanssız bitti ama mücadelemizden dolayı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 0 puanla tamamladık. Mart ayında tekrar toplanacağız ve önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ‘BİZ DE BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİK’

        A Ligi’nden düşme ihtimalinin sorulması üzerine Emirhan, “İnşallah düşmeyiz. Biz de böyle olmasını istemezdik ama puan toplayamadık. Yeni hocamız geldi. Biraz daha çalışacağız. Geleli kısa süre oldu. Farklı taktikle oynattı, 3’lü stoperle oynadık. İyi oldu. Bize bir şeyler kattığını düşünüyorum. Önümüzdeki kamplarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum” sözlerini sarf etti.

        Kendi performansını değerlendiren Emirhan, “Ben elimden geleni yaptım. Karşılaşmanın zoru, kolayı değil de elinden ne geliyorsa onu yapmak önemli. İzleyenler yorumlar ben kendim yorumlamayı sevmiyorum” dedi.

        REKLAM

        ‘SERGEN HOCANIN BİZE İYİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM’

        Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ın getirilmesinin takıma iyi geleceğini vurgulayan Emirhan Topçu, “Hoca geldiğinde arkadaşlıktan, takımdaşlıktan bahsediyordu. Riva’ya öyle girdi zaten. Geldiğimizden beri bunları konuşuyoruz. Taktik anlamında çok fazla şey yapamadık. Çünkü çok kısa süremiz vardı. Yaptığımız bu kadar oldu. Sergen hocanın bize iyi geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki kamplarda göreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul'da lodos etkili oluyor, denizde dev dalgalar oluştu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin fırtınaya yönelik uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.(İHA)

        #a milli takım
        #sergen yalçın
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        Milliler Fransa'da mağlup oldu
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        İşte millilerin A Ligi'nde kalma şansı!
        "Mart ayında bambaşka olacak!"
        "Mart ayında bambaşka olacak!"
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı