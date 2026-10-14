Lucas Torreira Barcelona karşısında sakatlandı! Oyuna devam edemedi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde ağırladığı Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda Lucas Torreira, yaşadığı sakatlığın ardından maça devam edemedi.
Giriş: 14 Ekim 2026 - 00:05 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İspanyol temsilcisi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılılarda Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira, karşılaşmada sakatlık geçirdi. Müsabakanın 78. dakikasında sağlık ekibi ilk müdahale için sahaya girerken, Torreira daha sonra oyuna devam edemedi.
Müsabakanın 81. dakikasında da Lucas Torreira yerine Renato Nhaga oyuna dahil oldu.
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