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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Göztepe Galatasaray Göztepe maçına Polonyalı VAR: Pawel Malec

        Galatasaray Göztepe maçına Polonyalı VAR: Pawel Malec

        Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray - Göztepe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Malec oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        G.Saray maçına Polonyalı VAR!

        Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında bugün saat 21.30’da Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadelede hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.

        Galatasaray - Göztepe maçının VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec oturacak. Malec'e AVAR’da Özer Özden eşlik edecek.

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        #galatasaray
        #Göztepe
        #var
        #Pawel Malec
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