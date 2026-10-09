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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Galatasaray Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR'ı Gustavo Fernandes Correia

        Galatasaray-Kasımpaşa maçının VAR'ı Gustavo Fernandes Correia

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında bu akşam oynanacak maçta VAR'da Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yer alacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        G.Saray maçına Portekizli VAR!

        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakayı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Murat Temel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak.

        Karşılaşmada VAR'da Portekizli Gustavo Fernandes Correia, AVAR'da da Çağdaş Altay görev yapacak.

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        #galatasaray
        #kasımpaşa
        #var
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