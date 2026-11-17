Galatasaray MCT Technic, Şampiyonlar Ligi'nde Legia Varşova'yı konuk edecek
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu dördüncü haftasında yarın sahasında Polonya'nın Legia Varşova ekibiyle karşılaşacak.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 10:20 Güncelleme:
Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. haftasında Galatasaray MCT Technic, sahasında Polonya temsilcisi Legia Varşova'yı ağırlayacak.
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
B Grubu'nda 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, son basamakta yer alıyor.
Polonya temsilcisi ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci sırada bulunuyor.
4. RANDEVU
Galatasaray MCT Technic ile Legia Varşova, Şampiyonlar Ligi'nde yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Polonya ekibi ile daha önceki 3 karşılaşmasında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.
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