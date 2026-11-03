Aleksey Batrakov'dan taraftarlara büyük övgü!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Rus futbolcusu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
Giriş: 03 Kasım 2026 - 23:06 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da, Aleksey Batrakov mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
"BU TARAFTAR İNANILMAZ"
Çok mutluyum. Takıma, teknik ekibe, taraftara, herkese teşekkür ederim. Aileme teşekkür ederim. Bu taraftar inanılmaz! Ben de onları seviyorum.
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