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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Aleksey Batrakov'dan taraftarlara büyük övgü!

        Aleksey Batrakov'dan taraftarlara büyük övgü!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray sahasında Stuttgart'ı Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların Rus futbolcusu, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 23:06 Güncelleme:
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        Batrakov'dan taraftarlara büyük övgü!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da, Aleksey Batrakov mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "BU TARAFTAR İNANILMAZ"

        Çok mutluyum. Takıma, teknik ekibe, taraftara, herkese teşekkür ederim. Aileme teşekkür ederim. Bu taraftar inanılmaz! Ben de onları seviyorum.

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