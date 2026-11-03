UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da, Aleksey Batrakov mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"BU TARAFTAR İNANILMAZ"

Çok mutluyum. Takıma, teknik ekibe, taraftara, herkese teşekkür ederim. Aileme teşekkür ederim. Bu taraftar inanılmaz! Ben de onları seviyorum.