Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı!
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Yönetim Kurulu'nda bulunan isimlerin görev dağılımı gerçekleşti.
Gençlerbirliği Kulübü Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı gerçekleştirildi.
Kulübün açıklamasına göre 22 Kasım Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli ve tüzük tadil genel kurulunda tek aday olarak başkanlığa seçilen Ali Osman Avşar başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Başkent temsilcisinin yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle oluştu:
Ali Osman Avşar: Başkan
Mehmet Doğru: Altyapıdan Sorumlu Başkan Vekili
Haluk Kara: İkinci Başkan
Abdurrahim Gedik: Başkan Yardımcısı
Ömer Çebitürk: Kamu Kurumlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı
Mustafa Gülmez: Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ahmet Turgut: Sponsorluklardan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Ahmet Orkun Taştan: Tesislerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Alper Talas: TFF İle İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan
Murat Kahramaner: Stadyumdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Çınar Yıldırım: Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Ertuğrul Beray Ardıç: Basın Sözcüsü
Erhan Burak Aydın: Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Feridun Kurt: Genel Sekreter
Habip Aktaş: Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Kemal Onur: Dış İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan
Kadir Özgür Keskin: Futbol Şube Sorumlusu
Metin Soner: Altyapıdan ve Sportif AŞ'den Sorumlu Asbaşkan
Murat Aras: Sayman
Nimet Demir: Kamu Kurumlarıyla İlişkilerden Sorumlu Asbaşkan
Ömer Faruk Alimoğulları: Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Asbaşkan
Serkan Gökmen: Gelir Getirici Projelerden Sorumlu Asbaşkan
Tayfun Bağlan: Taraftar İle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Arslan: Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga Turgut: Yerel Yönetimlerle İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi