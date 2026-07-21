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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği'nde Ali Osman Avşar, başkan adaylığından çekildi!

        Gençlerbirliği'nde Ali Osman Avşar, başkan adaylığından çekildi!

        Gençlerbirliği'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Ali Osman Avşar, başkan adaylığından çekildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ali Osman Avşar, başkan adaylığından çekildi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi Ali Osman Avşar, başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

        Avşar, açıklamasında, seçim sürecinde özellikle üyelik ile delege süreçlerine ilişkin oluşan soru işaretleri nedeniyle adil, şeffaf ve demokratik bir seçim ortamının oluşmayacağı kanaatine vardığını belirtti.

        "1000'e yakın Gençlerbirliği Kulübü ile yakından uzaktan ilgisi olmayan şahısların delege yapıldığı bilgisi tarafıma ulaşmıştır." ifadesini kullanan Avşar, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle, 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek Gençlerbirliği Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkan adaylığından çekilme kararı aldım. Ben adaylıktan çekiliyorum, siz de Gençlerbirliği camiasını sahte delegelerle dolmasını engelleyin ve yaptığınız yanlıştan geri dönün. Bu kararım, Gençlerbirliği'ne olan sevgimin ve bağlılığımın azaldığı anlamına gelmemektedir. Aksine, kulübümüzün kurumsal kimliğine ve geleceğine duyduğum saygının bir sonucudur. Bu süreçte bana güvenen kongre üyelerimize, taraftarlarımıza ve yol arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyor, Gençlerbirliği'nin birlik ve beraberlik içinde, demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla geleceğe yürümesini temenni ediyorum."

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