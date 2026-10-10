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        Haberler Spor Basketbol STBL Glint Çayırova Belediyesi 85-100 Fenerbahçe Tarfin | MAÇ SONUCU

        Glint Çayırova Belediyesi 85-100 Fenerbahçe Tarfin | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda konuk olduğu Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etmeyi başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 23:03 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Tarfin deplasmanda rahat kazandı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti.

        Salon: Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi

        Hakemler: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu

        Glint Çayırova Belediyesi: Jordon Crawford 14, Fabian White Jr. 11, Rasheed Sulaimon 8, Jeremy Simmons 10, Nysier Brooks 7, Kartal Özmızrak 8, Michal Sokolowski 5, Berkay Candan 2, Roberto Gallinat 20.

        Başantrenör: Ender Arslan

        Fenerbahçe Tarfin:Wade Baldwin IV 15, Sertaç Şanlı 14, Johnny Juzang 11, Braxton Key 6, Ignas Sargiunas 10, Shane Larkin 10, Melih Mahmutoğlu 6, Trent Forrest 8, Will Clyburn 18, Chris Silva 2.

        Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

        1. Periyot: 16-23

        Devre: 39-55

        3. Periyot: 66-77

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