Glint Çayırova Belediyesi 85-100 Fenerbahçe Tarfin | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda konuk olduğu Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etmeyi başardı.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 23:03 Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Glint Çayırova Belediyesi'ni 100-85 mağlup etti.
Salon: Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi
Hakemler: Can Mavisu, Duhan Köyiçi, Batuhan Söylemezoğlu
Glint Çayırova Belediyesi: Jordon Crawford 14, Fabian White Jr. 11, Rasheed Sulaimon 8, Jeremy Simmons 10, Nysier Brooks 7, Kartal Özmızrak 8, Michal Sokolowski 5, Berkay Candan 2, Roberto Gallinat 20.
Başantrenör: Ender Arslan
Fenerbahçe Tarfin:Wade Baldwin IV 15, Sertaç Şanlı 14, Johnny Juzang 11, Braxton Key 6, Ignas Sargiunas 10, Shane Larkin 10, Melih Mahmutoğlu 6, Trent Forrest 8, Will Clyburn 18, Chris Silva 2.
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 16-23
Devre: 39-55
3. Periyot: 66-77
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