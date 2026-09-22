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        Haberler Spor Diğer Boks Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi

        Hatice Akbaş, Avrupa Şampiyonası'nda madalyayı garantiledi

        Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 15:06 Güncelleme:
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        Hatice Akbaş madalyayı garantiledi!

        Milli boksör Hatice Akbaş, Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda yarı final biletini alarak madalya kazanmayı garantiledi.

        Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Hatice Akbaş, 51 kiloda ringe çıktı.

        Dünya ve olimpiyat madalyalı milli sporcu, İngiliz Ruby White karşısında ilk raundu kaybetmesine rağmen ikinci ve üçüncü raundu kazanarak müsabakayı 3-2 galip bitirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

        Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren Hatice, bu galibiyetle bronz madalya kazanmayı garantiledi ve kariyerinde eksik olan Avrupa madalyasına da ulaşmış oldu.

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        Milli sporcunun kariyerinde 1 olimpiyat gümüş madalyasının yanı sıra dünya şampiyonalarında birer altın ve gümüş madalyası bulunuyor.

        Hatice'nin mağlup ettiği 19 yaşındaki İngiliz boksör White ise gençler ve büyükler kategorisinde çıktığı 60. müsabakasında ikinci yenilgisini milli sporcu karşısında yaşadı.

        Hatice Akbaş yarı finalde yarın Polonyalı Natalia Kuczewska ile karşılaşacak.

        HATİCE AKBAŞ'IN HEDEFİ ALTIN MADALYA

        Yarı finale çıktığı için mutluluğunu dile getiren Hatice Akbaş, "Biraz baskı ve heyecanım vardı. 1,5 yıla aşkın Esra (Yıldız) ablam, babam, Onur abim, Seyfullah hocamla birlikte Avrupa Şampiyonası için çalışıyoruz. Elimizden gelen mücadeleyi burada vermek istedik. Kariyerimde 22 yaş altında Avrupa şampiyonluğu var ama büyüklerde de bu başarıyı göstermek istiyorum. Şu an madalyayı garantiledik. Babama çok teşekkür ediyorum. Antrenörüm babam biliyorsunuz. Şu an o da gözyaşları içinde beni izliyor. Güzel bir mücadele verdim. Esra ablamla birlikte gerçekten yol arkadaşlığı yapıyoruz ve buradan altın almak istiyoruz. Onu da çok seviyorum. İnşallah birlikte İstiklal Marşı'mızı okutacağız." ifadelerini kullandı.

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        Rakibine 60 maçta ikinci yenilgisini yaşatan milli boksör, yarı finalde Polonyalı Natalia Kuczewska ile karşılaşacağını belirterek, "Rakibim için bu skoru bilmiyordum. Bayağı güzel bir başarıymış o zaman kendim için de şu an gayet mutluyum. Polonyalı rakibimle de daha önce 'sparring' yaptık. Alacağımı düşünüyorum, inşallah. Rahat bir şekilde finale çıkacağız. Finalde de inşallah altın madalyayı alırız. Bronz yeterli değil, altın istiyoruz." diye konuştu.

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        #Hatice Akbaş
        #boksör
        #Avrupa Şampiyonası
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