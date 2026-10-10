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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter 3-0 Parma | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ | Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı

        Inter 3-0 Parma | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ | Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı

        İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, evinde Parma'yı ağırladı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı mücadeleyi Inter 3-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:15 Güncelleme:
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        Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı

        İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter ile Parma kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Petar Sucic, 18. dakikada (P) Hakan Çalhanoğlu ve 31. dakikada Marcus Thuram kaydetti.

        Bu sonucun ardından Inter ligde puanını 16'ya yükseltti. Parma ise 4 puanda kaldı.

        Inter gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Parma ise evinde Torino'yu konuk edecek.

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        #İtalya Serie A
        #Inter
        #Parma
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