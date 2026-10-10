Inter 3-0 Parma | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ | Hakan Çalhanoğlu attı Inter kazandı
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter, evinde Parma'yı ağırladı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı mücadeleyi Inter 3-0 kazandı.
Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:15 Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 6. haftasında Inter ile Parma kozlarını paylaştı. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Petar Sucic, 18. dakikada (P) Hakan Çalhanoğlu ve 31. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Bu sonucun ardından Inter ligde puanını 16'ya yükseltti. Parma ise 4 puanda kaldı.
Inter gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Parma ise evinde Torino'yu konuk edecek.
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