Inter - Napoli: 3-2 (MAÇ SONUCU)
İtalya Serie A'nın 3. haftasındaki dev maçta Inter, evinde Napoli'yi 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen 90+1'de bulduğu golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Milano ekibine zaferi getiren golleri Lautaro Martinez (2) ve Thuram kaydetti.
Giriş: 05 Eylül 2026 - 21:04 Güncelleme:
Inter, İtalya Serie A'nın 3. haftasında ağırladığı Napoli'yi 3-2 mağlup etti. İlk yarısı golsüz geçilen maçta konuk ekip Napoli 50'de Politano ve 53'te Hojlund'un golleriyle 2-0 öne geçti.
Bu dakikadan sonra müthiş bir geri dönüşe imza atan Inter, 56'da Lautaro Martinez'in golüyle skor u 2-1'e getirirken, 82'de Marcus Thuram ile eşitliği sağladı: 2-2.
90+1'de yeniden sahneye çıkan Lautaro Martinez, attığı golle Inter'e 3-2'lik galibiyeti getirdi.
Inter'de maça kulübede başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 72. dakikada oyuna dahil oldu.
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Inter bu sonuçla 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkarırken, Napoli 3 puanda kaldı.
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