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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Leandro Trossard zirvesi

        Beşiktaş'ta Leandro Trossard zirvesi

        Beşiktaş Kulübü'nde görev alan yetkililer, bugün İstanbul'a gelecek olan Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın temsilcisiyle yarın veya Cuma günü görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:20 Güncelleme:
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        İstanbul'da Trossard zirvesi!

        Yeni sezon öncesi transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta Leandro Trossard konusu netlik kazanıyor.

        Arsenal'in Belçikalı yıldızının temsilcisi bugün İstanbul'a gelecek ve yarın ya da Cuma günü Siyah Beyazlılar'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

        Belçika ekibi Genk'te yıldızı parlayan Trossard, kariyerinde sırasıyla Lommel United, Westerlo, Oh Leuven, Brighton ve son olarak Arsenal'de forma giydi.

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