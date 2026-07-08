Beşiktaş'ta Leandro Trossard zirvesi
Beşiktaş Kulübü'nde görev alan yetkililer, bugün İstanbul'a gelecek olan Belçikalı futbolcu Leandro Trossard'ın temsilcisiyle yarın veya Cuma günü görüşecek.
Giriş: 08 Temmuz 2026 - 15:20 Güncelleme:
Yeni sezon öncesi transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta Leandro Trossard konusu netlik kazanıyor.
Arsenal'in Belçikalı yıldızının temsilcisi bugün İstanbul'a gelecek ve yarın ya da Cuma günü Siyah Beyazlılar'ın yetkilileriyle görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.
Belçika ekibi Genk'te yıldızı parlayan Trossard, kariyerinde sırasıyla Lommel United, Westerlo, Oh Leuven, Brighton ve son olarak Arsenal'de forma giydi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ