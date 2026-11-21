İstanbulspor: 0 - Ankara Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, deplasmanda konuk olduğu İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Keçtaş Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 yendi.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kaan Kara, Kurtuluş Aslan, Anıl Çiftçi
İstanbulspor: Alp Tutar, Mendy, Ologo, Umut İslamoğlu, Emrecan Uzunhan (Dk. 56 Berk Ali Nizam), İsa Dayaklı (Dk. 46 Cham), Kubilay Sönmez (Dk. 46 Aytaç Kara), Iliev (Dk. 82 Ali Akman), Dijlan Aydın, Fall (Dk. 46 Yusuf Ali Özer), Mustafa Sol
Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Berkan Keskin, Wellington, Abdullah Çelik, Duhan Aksu, İshak Karaoğul (Dk. 88 Oğuzhan Ayaydın), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 72 Enes Yılmaz), Erkam Develi (Dk. 72 Halil Can Ayan), Fofana (Dk. 66 Ezeh), Ömer Faruk Demirel (Dk. 46 Raice)
Gol: Dk. 19 İbrahim Akdağ (Keçtaş Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 36 Ömer Faruk Demirel (Keçtaş Ankara Keçiörengücü), Dk. 43 Mustafa Sol, Dk. 90+4 Ali Akman (İstanbulspor)