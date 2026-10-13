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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu!

        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu!

        Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Aston Villa ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 14:35 Güncelleme:
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        İşte F.Bahçe'nin İngiltere kafilesi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında yarın İngiliz ekibi Aston Villa'yla karşılaşacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.

        Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmail Kartal şu isimleri kafileye dahil etti:

        Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi.

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