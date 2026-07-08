2026 Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre ile Kolombiya karşı karşıya geldi. İki takımın da temkini elden bırakmadığı karşılaşmanın 90 dakikası ve 30 dakikalık uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

Mücadelede çeyrek finale kalan ekibi seri penaltı atışları belirlerken, rakibine 4-3'lük üstünlük kuran İsviçre adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

DAVINSON SANCHEZ PENALTIYI KAÇIRDI

Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez ve Cucho Hernandez penaltı atışlarından yararlanamazken, İsviçre'de ise sadece Manuel Akanji penaltı kaçırdı.

Kolombiyayı eleyerek çeyrek finale yükselen İsviçre, yarı final yolunda Arjantin'in rakibi oldu.

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MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 21’inci dakikasındaki Kolombiya atağında Puerta'nın ceza sahası sol ön çizgisinden, yaklaşık 18 metrelik mesafeden uzak köşeye gönderdiği şutu Gregor Kobel kurtardı.

30’uncu dakikada İsviçre atağında Fabian Rieder'in ceza sahası içinde dar açıdan attığı şutu kaleci Camilo Vargas çıkardı.

İlk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Türk asıllı teknik adam Murat Yakın’ın çalıştırdığı İsviçre 2’nci yarıya baskılı başladı.

47’nci dakikadaki İsviçre atağında N'doye soldan çizgiye indi, içeri çevirdiği top savunmanın arasından geçip Sow'un önünde kaldı. Sow’un dengesiz vuruşu üstten dışarı gitti.

63’üncü dakikada Kolombiya ceza sahasının ön çizgisine yakın bölgede topu kazandı, Luis Suarez cepheden kaleyi gördüğü anda vuruşunu yaptı, ancak şutu farklı şekilde auta gitti.

90+1’inci dakikada Kolombiya savunmasının arkasına hamle yaparak topa sahip olan Dan Ndoye’un vuruşu kaleyi bulmadı.

Maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi.

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Maçın 99’uncu dakikasında Kolombiya duran toptan gole yaklaştı. Sol taraftan yapılan ortaya Lucumi’nin kafa vuruşuna kaleci Kobel dokundu, ardından üst direğe çarpan top filelerle buluşmadı.

15 dakikalık ilk uzatma devresi golsüz sona erdi.

114’üncü dakikada sol taraftan gelişen İsviçre atağında rakip ceza sahasının ön çizgisine yakın bölgeden Granit Xhaka’nın vuruşu auta gitti.

115’inci dakikada Xhaka’nın ceza sahası içindeki hatası sonrası top Kolombiya’dan Campaz’ın önünde kaldı. Ancak oyuncunun vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

2’nci uzatma devresinde de gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.