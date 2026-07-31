İtalya Milli Takımı ve Milan’ın efsanevi isimlerinden Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Milan’ın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Milan'ın tarihi, Franco Baresi'nin vefatı nedeniyle gözyaşlarına boğuldu. Onun örnek kişiliği ve derinliği, tıpkı 6 numaralı forması gibi sonsuza dek tüm kulübün DNA'sının ve yolculuğunun ayrılmaz ve temel bir parçası olacak. AC Milan'ın Franco Baresi'nin tüm ailesine ilettiği taziyeler, böylesine zor bir saatte her Milan taraftarının kendi içinde hissettiği taziyelerle aynıdır” ifadeleri kullanıldı.

Baresi, 1977 yılında başlayan profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını kesintisiz olarak Milan’da geçirdi. İtalyan oyuncunun ardından kırmızı-siyahlı kulüp 6 numaralı formayı emekliye ayırmıştı.

İtalyan stoper, Milan forması ile 6 Serie A şampiyonluğu, 3 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2 Kıtalararası Kupa ve 4 İtalya Süper Kupası kazandı.

İtalya Milli Takımı ile ise 1982 FIFA Dünya Kupası’nı kaldıran efsane oyuncu, 1994 FIFA Dünya Kupası’nda ise kaptan olarak ülkesini finale taşıdı.