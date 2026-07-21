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        Haberler Spor Voleybol Janset Cemre Erkul Galatasaray Daikin'de

        Janset Cemre Erkul Galatasaray Daikin'de

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, son olarak Zerenspor forması giyen Janset Cemre Erkul'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 17:07 Güncelleme:
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        Janset Cemre Erkul Galatasaray'da

        Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında orta oyuncu Janset Cemre Erkul'u kadrosuna kattı.

        Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 29 yaşındaki voleybolcuyla bir yıllık anlaşma sağlandı.

        Profesyonel kariyerine İlbank ile başlayan Janset, sırasıyla Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Kuzeyboru ve Zeren Spor formalarını terletti.

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