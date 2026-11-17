Juventus'tan Kenan Yıldız paylaşımı
İtalyan devi Juventus, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Kenan Yıldız'la ilgili paylaşımda bulundu.
Giriş: 17 Kasım 2026 - 16:36 Güncelleme:
İtalyan temsilcisi Juventus, sosyal medya hesabında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın topla beraber antrenman yaptığı görüntüleri paylaştı.
Juventus'un Kenan Yıldız için yaptığı paylaşımda, "Adım adım Kenan." ifadeleri yer aldı.
2027 yılında sahalara dönmesi beklenen 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Siyah Beyazlılar'da sadece bir kez sahaya çıkabildi.
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