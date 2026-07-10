Kasımpaşa Sercan Deniz'i kadrosuna kattı!
Trendyol Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, Bucaspor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Yıldız'ı transfer ettiğini açıkladı.
Giriş: 10 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı.
Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Bucaspor 1928 forması giyen Sercan Deniz, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sercan Deniz'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Geçen sezon Bucaspor'da 34 maçta forma giyen Sercan, 9 gol attı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ