Kasımpaşa Sercan Deniz'i kadrosuna kattı!

"Abla-kardeş" gibiydiler... Metruk binada kabloyla boğdu! Ölüme gidiş!

İstanbul Kartal'da oğlunun kayıp başvurusunda bulunduğu 58 yaşındaki Gülay Polat'ın, 11 yıllık mesai arkadaşı Erkan K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, "abla-kardeş" gibi bilinen ikilinin metruk binaların bulunduğu sokağa birlikte girdiğini, ş... Daha Fazla Göster İstanbul Kartal'da oğlunun kayıp başvurusunda bulunduğu 58 yaşındaki Gülay Polat'ın, 11 yıllık mesai arkadaşı Erkan K. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yüzlerce saatlik kamera görüntüsünü inceleyen polis, "abla-kardeş" gibi bilinen ikilinin metruk binaların bulunduğu sokağa birlikte girdiğini, şüphelinin ise tek başına çıktığını belirledi. Polat'ın cansız bedeni bir yatağın altında bulunurken, cinayetin nedeni kan dondurdu Daha Az Göster