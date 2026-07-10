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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Sercan Deniz'i kadrosuna kattı!

        Kasımpaşa Sercan Deniz'i kadrosuna kattı!

        Trendyol Süper Lig temsilcisi Kasımpaşa, Bucaspor'dan 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Yıldız'ı transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Kasımpaşa'dan kanat takviyesi!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Sercan Deniz'i kadrosuna kattı.

        Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasında, "Bucaspor 1928 forması giyen Sercan Deniz, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'mizde düzenlenen törende kendisini kulübümüze bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Sercan Deniz'e Kasımpaşa ailemize hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezon Bucaspor'da 34 maçta forma giyen Sercan, 9 gol attı.

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