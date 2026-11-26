Kassoum Ouattara'tan Filistin paylaşımı: Tüm ezilen insanlar için!
Beşiktaşlı Kassoum Ouattara, Hapoel Beer Sheva maçının ardından tribünlere giderek sevincini Filistin bayrağıyla yaşadı. Maç sonu paylaşımda bulunan Fildişi Sahilli oyuncu, "Tüm ezilen insanlar için!" ifadelerini kullandı.
Giriş: 26 Kasım 2026 - 23:53 Güncelleme:
Beşiktaşlı Kassoum Ouattara, Hapoel Beer Sheva maçının ardından dikkat çeken bir hamlede bulundu.
Tribünlere giden Ouattara, Filistin bayrağını aldı ve reklam panosunun üzerine koydu.
Kassoum Ouattara'nın bu hamlesi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
"TÜM EZİLEN İNSANLAR İÇİN"
Öte yandan sosyal medyadan paylaşım yapan Ouattara, "Tüm ezilen insanlar için!" ifadelerini kullandı.
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