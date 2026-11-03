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        Haberler Spor Futbol Kemer'de futsal şöleni sona erdi: Şampiyon Rusya'dan Rostagro Export oldu

        Kemer'de futsal şöleni sona erdi: Şampiyon Rusya'dan Rostagro Export oldu

        Antalya'nın Kemer ilçesinde, Fransa Futsal Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası FIFUSA Futsal Şampiyonası, heyecan dolu final müsabakaları ve ödül töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 20:24 Güncelleme:
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        Şampiyon Rusya'dan Rostagro Export!

        Göynük Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen dev organizasyon, uluslararası düzeyde büyük bir rekabete sahne oldu. Eleme usulüne göre 8 takımlı 2 grup halinde oynanan turnuvaya Türkiye, Rusya, Arjantin, Avustralya ve Fransa’dan toplam 130 sporcu katıldı.

        PROTOKOL FİNAL MAÇLARINI YAKINDAN TAKİP ETTİ

        Turnuvanın kapanış ve final müsabakalarına; Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Rusya Federasyonu İstanbul Konsolos Muavini Fedor Yumanov, Fransa Futsal Federasyonu Başkanı Mikael Bourdaraud ve FIFUSA Türkiye Temsilcisi Turan Cebe katılarak sporcuların heyecanına ortak oldu.

        FİNALDE RUS DERBİSİ YAŞANDI

        Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı şampiyonanın finalinde iki Rus ekibi karşı karşıya geldi. Stolitsa takımını mağlup etmeyi başaran Rostagro Export turnuvanın şampiyonu olurken, Stolitsa ise ikincilik kürsüsüne çıktı.

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        Turnuvanın iddialı ülkelerinden Arjantin’i temsil eden takımlardan Jockey 3’üncü, Aleman ise 4’üncü sırayı aldı. Ev sahibi Türkiye’yi gururla temsil eden Ayyıldız Futsal Takımı ise turnuvayı 7’nci sırada tamamladı.

        DERECEYE GİREN TAKIMLARA ÖDÜL YAĞMURU

        Turnuva sonunda düzenlenen görkemli ödül töreninde, dereceye giren takımlara ve sporculara kupa ile madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Turnuva, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.

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