Lesley Ugochukwu: Takımın ne zaman ihtiyacı olursa buradayım
Galatasaray'ın oyuncularından Lesley Ugochukwu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 1-0 yendikleri Aston Villa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kendi performansı açısından da pozitif bir maç olduğunu belirten Ugochukwu, "Galibiyeti aldık çok mutluyum. Performansım anlamında da her şey çok olumlu geçti. Takımın bana ne zaman ihtiyacı olursa, ben buradayım. dedi.
Giriş: 25 Kasım 2026 - 00:11 Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Lesley Ugochukwu, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.
"TAKIMIN NE ZAMAN İHTİYACI OLURSA BURADAYIM"
Maçın ardından konuşan Lesley Ugochukwu, "Galibiyeti aldık çok mutluyum. Performansım anlamında da her şey çok olumlu geçti. Takıma yardımcı olabildiysem, ne mutlu bana. Takımın bana ne zaman ihtiyacı olursa, ben buradayım. Okan Hoca ne zaman şans verirse %100'ümü vererek sahada olacağım!" şeklinde konuştu.
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