UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup eden Galatasaray'ın oyuncularından Lesley Ugochukwu, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"TAKIMIN NE ZAMAN İHTİYACI OLURSA BURADAYIM"

Maçın ardından konuşan Lesley Ugochukwu, "Galibiyeti aldık çok mutluyum. Performansım anlamında da her şey çok olumlu geçti. Takıma yardımcı olabildiysem, ne mutlu bana. Takımın bana ne zaman ihtiyacı olursa, ben buradayım. Okan Hoca ne zaman şans verirse %100'ümü vererek sahada olacağım!" şeklinde konuştu.