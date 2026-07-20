Lionel Scaloni: Yapabileceğimiz her şeyi yaptık

2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olan Arjantin'in teknik direktörü Lionel Scaloni, karşılaşmanın ardından konuştu.

"ÇOCUKLARA SONSUZ BİR MİNNET DUYUYORUM"

Yaşadığı hüznü saklamayan Arjantinli teknik adam, "Şu anda üzgünüm ancak her şeyden önce bu çocuklara sonsuz bir minnet duyuyorum. Buraya kadar ulaşmak son derece zordu ve onlar bunun için çok büyük bir emek verdi." ifadelerini kullandı.

"KAYBETTİĞİMİZDE DE AYNI OLGUNLUĞU GÖSTERMELİYİZ"

Başarılı dönemlerde olduğu gibi zor anlarda da doğru tavrı sergilemeleri gerektiğini söyleyen Scaloni, takımına birlik mesajı verdi.

Deneyimli çalıştırıcı, "Kazandığımız zaman nasıl büyük davranıyorsak, kaybettiğimizde de aynı olgunluğu göstermek zorundayız. Bu süreçte neler başardığımızı unutmamalı ve geçmişte ortaya koyduğumuz başarıları hatırlamalıyız." dedi.

"YAPABİLECEĞİMİZ HER ŞEYİ YAPTIK"

Oyuncularının sahada mücadeleden kaçmadığını vurgulayan Lionel Scaloni, "Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu takım son ana kadar mücadele etti ve sahip olduğu her şeyi sahaya koydu." sözleriyle açıklamasını tamamladı.