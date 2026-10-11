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        Haberler Spor Futbol İngiltere Liverpool: 0 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU

        Liverpool: 0 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 20:28 Güncelleme:
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        Dev maçta kazanan Man. City!

        İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 3-0 kazandı.

        Man. City'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Erling Haaland, 68'de Jeremy Doku ve 78. dakikada ise Rayan Cherki kaydetti.

        Mücadelenin 62. dakikasında Liverpool'da Ryan Gravenberch, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından M. City 6'da 6 yaptı ve 18 puanla liderliğini sürdürdü. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Liverpool ise 9 puanda kaldı.

        Ligin 7. haftasında Manchester City sahasında Ipswich Town'ı ağırlayacak. Liverpool ise deplasmanda Brentford'la karşılaşacak.

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        #premier lig
        #manchester city
        #LİVERPOOL
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