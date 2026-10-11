Liverpool: 0 - Manchester City: 3 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Liverpool ile Manchester City kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 3-0 kazandı.

Man. City'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Erling Haaland, 68'de Jeremy Doku ve 78. dakikada ise Rayan Cherki kaydetti.

Mücadelenin 62. dakikasında Liverpool'da Ryan Gravenberch, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından M. City 6'da 6 yaptı ve 18 puanla liderliğini sürdürdü. Bu sezon ilk mağlubiyetini alan Liverpool ise 9 puanda kaldı.

Ligin 7. haftasında Manchester City sahasında Ipswich Town'ı ağırlayacak. Liverpool ise deplasmanda Brentford'la karşılaşacak.