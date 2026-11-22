Liverpool: 4 Manchester United: 0 | MAÇ SONUCU VE ÖZETİ
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool, evinde ağırladığı Manchester United'ı 4-0 mağlup etti.
Giriş: 22 Kasım 2026 - 21:38 Güncelleme:
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Liverpool 4-0 kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Dominik Szoboszlai, 13. dakikada Florian Wirtz, 66. dakikada Rio Ngumoha ve 82. dakikada Victor Munoz kaydetti.
Manchester United cephesinde maçın 8. dakikasında Leny Yoro kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Liverpool 21 puana yükselirken Manchester United 8 puanda kaldı.
Premier Lig'in gelecek haftasında Liverpool, Everton deplasmanına gidecek. Manchester United ise Brentford'u ağırlayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ