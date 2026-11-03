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        Andoni Iraola: Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'da teknik direktör Andoni Iraola, sarı-lacivertlilerin çok iyi oyunculara sahip olduğunu belirterek mücadeleye güçlü başlamaları gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 20:31 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Fenerbahçe çok iyi oyunculara sahip!"

        UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Liverpool, yarın saat 20.45'te Fenerbahçe'ye konuk olacak. İngiliz ekibi bu müsabaka için İstanbul'a gelirken Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, müsabakanın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Sarı-lacivertlilere karşı oyun planlarına yönelik konuşan Iraola, "Bence İstanbul her zaman Liverpool için çok özel olacak. Kolay olmayacağını biliyoruz. İstatistiklere bakıyoruz. Sadece Liverpool değil, İngiliz takımları için de zor oluyor. Türkiye'de oynaması her zaman zor. Fenerbahçe çok iyi takım, çok iyi oyunculara sahipler. Tecrübeye sahipler. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Maça güçlü başlamamız gerekiyor. Hızlı şekilde momentumu yakalayıp ve öz güveni kırmamız gerekiyor" diye konuştu.

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        "BÖYLE BİR ATMOSFERDE MENTAL OLARAK OLABİLDİĞİNCE HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR"

        Premier Lig'de yaşadıkları puan kayıplarının aksine Devler Ligi'ne iyi başlangıç yapmalarına yönelik soruyu yanıtlayan İspanyol teknik adam, "Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi sonuçlar gördük. Sezonun başı ama karşılaştırma yapmamız için erken. 3 maçta 9 puan, ilk 8'e girebilmek için oldukça büyük bir şans olduğunu gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde oldukça zor oluğunu biliyoruz böyle şeylerin. Böyle bir statta ve atmosferde mental olarak olabildiğinde hazır olmamız gerekiyor" dedi.

        "FENERBAHÇE'NİN OYUNUNDA ÇOK DEĞİŞİKLİK OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Iraola, Fenerbahçe'nin teknik direktör değişikliğine yönelik soruya, "Teknik Direktör değiştirdiği dönemden geçiyor. Oyuncuların çoğunu biliyoruz takımı biliyoruz. Analiz yapabileceğimiz bir önceki sistemde çok değiştiklerini düşünmüyorum. Aynı stilde oynayacaklarını düşünüyorum. Fark oluşturacak oyunculara karşı dikkatli oynamamız gerekiyor. Onlara çok fazla zaman verirsek zorluklar yaşayacağız. Oyunculara güvenmemiz ve kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bu tür arenalarda. Ne güçlü başlarsak daha az şans vereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

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        #UEFA Şampiyonlar Ligi
        #fenerbahçe
        #LİVERPOOL
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