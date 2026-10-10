Manchester United: 1 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ
İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, 1-1 berabere kaldı. 78. dakikada Rodrigo Bentancur'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen 90+2'de Dominic Solanke'nin golüyle beraberliği kurtaran Tottenham, puanını 3'e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Manchester United ise haftayı 6 puanla bitirdi.
İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester United, Tottenham'ı ağırladı. Old Trafford'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçta çok zorlanan Manchester United, 73. dakikada ilk isabetli şutunda Bryan Mbeumo ile öne geçti.
TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI
Tottenham'da Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a yaptığı hareket sonrası sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.
OLD TRAFFORD'DA 90+2 ŞOKU
10 kişi oynayan Tottenham, 90+2. dakikada Dominic Solanke'nin golüyle 1 puanı kurtardı.
MANU 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligde 4 haftadır kazanamayan Manchester United'ın puanı 6 oldu.
TOTTENHAM'IN YÜZÜ GÜLMÜYOR
Bu sezon henüz kazanamayan ve 6. lig maçında 3. kez berabere kalan Tottenham, puanını 3 yaptı.
GELECEK HAFTA
Manchester United, gelecek hafta Leeds United deplasmanına gidecek. Tottenham ise galibiyet hasretini evinde oynayacağı Coventry maçı ile bitirmeye çalışacak.