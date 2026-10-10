İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester United, Tottenham'ı ağırladı. Old Trafford'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçta çok zorlanan Manchester United, 73. dakikada ilk isabetli şutunda Bryan Mbeumo ile öne geçti.

TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI

Tottenham'da Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a yaptığı hareket sonrası sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

OLD TRAFFORD'DA 90+2 ŞOKU

10 kişi oynayan Tottenham, 90+2. dakikada Dominic Solanke'nin golüyle 1 puanı kurtardı.

MANU 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Ligde 4 haftadır kazanamayan Manchester United'ın puanı 6 oldu.

TOTTENHAM'IN YÜZÜ GÜLMÜYOR

Bu sezon henüz kazanamayan ve 6. lig maçında 3. kez berabere kalan Tottenham, puanını 3 yaptı.

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GELECEK HAFTA

Manchester United, gelecek hafta Leeds United deplasmanına gidecek. Tottenham ise galibiyet hasretini evinde oynayacağı Coventry maçı ile bitirmeye çalışacak.