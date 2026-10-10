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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester United: 1 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        Manchester United: 1 - Tottenham: 1 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ VE GOLLERİ

        İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, 1-1 berabere kaldı. 78. dakikada Rodrigo Bentancur'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalmasına rağmen 90+2'de Dominic Solanke'nin golüyle beraberliği kurtaran Tottenham, puanını 3'e çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Manchester United ise haftayı 6 puanla bitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ekim 2026 - 22:17 Güncelleme:
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        10 kişi Tottenham, Old Trafford'ta puanı aldı!

        İngiltere Premier Ligi'nin 6. haftasında Manchester United, Tottenham'ı ağırladı. Old Trafford'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

        Maçta çok zorlanan Manchester United, 73. dakikada ilk isabetli şutunda Bryan Mbeumo ile öne geçti.

        TOTTENHAM 10 KİŞİ KALDI

        Tottenham'da Rodrigo Bentancur, Luke Shaw'a yaptığı hareket sonrası sportmenlik dışı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

        OLD TRAFFORD'DA 90+2 ŞOKU

        10 kişi oynayan Tottenham, 90+2. dakikada Dominic Solanke'nin golüyle 1 puanı kurtardı.

        MANU 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

        Ligde 4 haftadır kazanamayan Manchester United'ın puanı 6 oldu.

        TOTTENHAM'IN YÜZÜ GÜLMÜYOR

        Bu sezon henüz kazanamayan ve 6. lig maçında 3. kez berabere kalan Tottenham, puanını 3 yaptı.

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        GELECEK HAFTA

        Manchester United, gelecek hafta Leeds United deplasmanına gidecek. Tottenham ise galibiyet hasretini evinde oynayacağı Coventry maçı ile bitirmeye çalışacak.

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        #manchester united
        #tottenham
        #İngiltere Premier Ligi
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